مقتل اثنين من الجيش خلال صد هجوم على محور الأحياء البرية

تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش، الجمعة ، من صد هجوم

لقوات الوفاق على محور الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

وأوضح ‏مسؤول إعلام اللواء 73 مشاة‏ لدى ‏شعبة الإعلام الحربي‏

، المنذر الخرطوش، أن الهجوم أسفر عن سقوط أثنين من الكتيبة 165 التابعة إلى اللواء

73 مشاة، مشيرا إلى أن محاور كازيرما وكوبري المطار تشهد هدوءا حذرا، مبيناً أن باقي

تمركزات الجيش في وضعية ممتازة… على حد قوله .

وكانت قوات الجيش قد أحرزت تقدماً في محور القره بوللي غربي

طرابلس، بعد محاولة قوات الوفاق الهجوم باتجاه ترهونة.

