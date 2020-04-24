«بن صالح» يستهل «رمضان» بتفسير غريب لآية قرآنية فيشيد بـ«شورى بنغازي» ويهاجم نازحي جنوب طرابلس

أشاد سليمان بن صالح، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل عسكري”، بما يعرف “مجلس ثوار شورى بنغازي”، المدرج على قوائم الإرهاب، مهاجماً النازحين جنوب طرابلس.

واستقبل “بن صالح” أول أيام رمضان، بتفسير غريب للآية القرآنية: “قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين”.

كتب “بن صالح” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، معلقاً على الآية: “المهجرين من المنطقة الشرقية اثبتت الوقائع والأحداث وقوائم الشهداء أن عددا من رجالهم موجودون في جبهات القتال يقاتلون دفاعا عن طرابلس ودفعا للصائل، أيضا هناك مهجرون من ضواحي مدينة طرابلس تركوا كل شيء خلفهم لينجوا بأرواحهم، ووفقا لما ورد في الآية الكريمة فإن القتال واجب شرعي على القادرين منهم، فكم مقاتل من العائلات المهجرة من ضواحي طرابلس موجود في جبهات القتال للدفاع عن أملاكهم وأرزاقهم وحرماتهم؟” على حد قوله.