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بوابة إفريقيا الإخبارية/ أجدابيا |

24 April, 2020

أعلن رئيس وحدة التحقيق في جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا، علي صبحي الجمعة، أن وحدة التحري بالجهاز تمكنت من ضبط نحو 600 كيس مغلف من الدقيق المدعوم في أحد المحال التجارية، مؤكداً أنه غير مصرح ببيعه في هذه المحال .

وأوضح صبحي، فى تصريحات صحفية، أن الكميات المضبوطة صادرة عن صندوق موازنة الأسعار وخاصة بالجمعيات التعاونية فقط، مضيفاً أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تتولى مهمة مراقبة الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك .

وأشار صبحي إلى أن الجهاز يفتقر إلى عدد من الاحتياجات التى تساعده فى تغطية الأعمال داخل اجدابيا، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الجهازفى الإبلاغ عن أي مخالفات .