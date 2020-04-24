السفارة الفرنسية تهنئ الليبيين بحلول رمضان وتدعوهم إلى الوحدة

دعت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، الليبيين إلى استغلال فرصة حلول شهر رمضان الكريم للتعبير عن التعاطف والحكمة وتمهيد الطريق للمصالحة.

وفي تهنئتها للشعب الليبي بمناسبة حلول رمضان، قالت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:«في ضوء التحديات العديدة الحالية، نتمنى أن يكون هذا الشهر فرصة للتعبير عن التعاطف والحكمة والوحدة، وأن يمهد الطريق للمصالحة في ليبيا».

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وكانت المصالحة والوحدة أهم المعاني التي عبرت عنها سفارتا بريطانيا وأميركا لدى ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال تهنئة الليبيين بحلول شهر رمضان المبارك.

حيث رأى السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، في حلول رمضان «فرصة لجميع المسؤولين في ليبيا والشعب الليبي للتفكير في القيم الجوهرية مثل التسامح والتعايش معا في أمان»، في حين حث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، القادة الليبيين على وقف القتال في هذا الشهر لتجسيد المعنى الحقيقي لرمضان، بروح التسامح والوحدة والرحمة والسلام.

وفي تهنئتها، أعلنت البعثة الأممية تأييدها لدعوات الهدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ خلال شهر رمضان، وقالت إنها «تضم صوتها إلى الدعوة التي أطلقها نشطاء وإعلاميون وسياسيون من مختلف المناطق والتوجهات، الداعية إلى «هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ في شهر رمضان المبارك»؛ بهدف اتحاد الليبيين في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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