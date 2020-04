قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة

التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة أمين الهاشمي إن حصيلة القتلى المدنيين جراء

القصف على منطقة عين زارة جنوب طرابلس ارتفع إلى 3 أشخاص.

