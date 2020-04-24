بوشناف يبحث مع منفور الوضع الراهن وعددا من القضايا الأمنية

بحث وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف مع آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة اللواء محمد منفور، الوضع الراهن والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجيش والشرطة.

وثمن بوشناف دور القوات الجوية وكافة أبناء القوات المسلحة في الحرب التي يخوضها الجيش حاليا لأجل بناء دولة القانون والمؤسسات، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

بدوره، أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية، أن دور وزارة الداخلية بات واضحا وجليا في تعزيز أمن الوطن والمواطن، وحماية ظهر القوات المسلحة خاصة في المدن المحررة حديثا.

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