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بعد كلمة قائد الجيش حفتر .. عبد العزيز: لقد مني بهزيمة نكراء ظهرت على وجهه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمنى عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز،أن يحل رمضان المقبل وقد تخلصت ليبيا مما أسماه “فيروس الكرامة والكورونا”، قائلا “قبل أن ينتهي الشهر الكريم سوف نكون تخلصنا من حفتر الانقلابي ومن معه”.

عبد العزيز أضاف – خلال لقاء بقناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية –  أن كلمة خليفة حفتر ليلة أمس أظهرت أنه منهزم ومكسور، متابعا “المجرم مني بهزيمة نكرار على أسوار طرابلس، وترهونة أوشكت على السقوط، وفقد قبلها غريان وكل زمام المبادرة وانكسرت قوته”، لافتا إلى الدعم الإماراتي له، حيث جاءت حوالي 150 رحلة من الإمارات منذ شهر يناير الماضي حتى اليوم، تحمل له أحدث التقنيات والذخائر والأسلحة ومنصات الدفاع الجوي وأجهزة التشويش وكلها باءت بالفشل، وفقا لقوله.

وتابع:“الدول الداعمة لحفتر، بعد الانهيار الاقتصادي العالمي، ليس أمامها فرصة لدعمه كما كان، وهم يعلمون أن شبابنا مصرون على إزالة هذا الورم من جسم ليبيا، وكانت الرسائل واضحة لهم بأنه لا استمرارية لهذا الدعم، ولن نسمح لك بمزيد من المغامرة، وبالتالي خرج هذه الليلة ليلقي كلمته”، متوقعا أن تشهد الأزمة الليبية مبادرات الأسبوع المقبل من الأمم المتحدة أو بعض الدول الأفريقية أو العربية أو الأوروبية لإنقاذ “حفتر” بطرح أي شكل من الأشكال ليبقى في المشهد.

وذكر: “لا حل مع هذا المتمرد سوى القتل أو الهروب، وبالتالي نهاية هذا مشروع الثورة المضادة والانقلاب، وستذهب ليبيا إلى الحل الذي سيبنى على أساس احترام إرادة الشعب الليبي واحترام ثورة فبراير، ولا مكان للانقلابيين ومن دعمهم”.

وواصل “اليوم، نزلت طائرة في مصراتة تابعة للأمم المتحدة، والمعلومات تقول إن هذا الوفد اجتمع مع قيادات بركان الغضب واستمعوا إلى رسائل واضحة جدا، ثم توجه الوفد بهذه الرسائل إلى حفتر، والبعض يقول إنها جاءت لتوصل رسائل بضرورة إيقاف الحرب والذهاب إلى تسوية سياسية، لكن الأمور واضحة بانهزام هذا المتمرد وانكسار العدوان، وكل هذه المبادرات بقيت في الأدراج مجمدة لمدة سنة لأنهم كانوا يتوقعون أن هذا المتمرد سيدخل طرابلس ويسطر على مقاليد الأمور”.

وأوضح “بعد دخول قواتنا ترهونة والسيطرة على أجزاء كبيرة منها، بات مؤكدًا أن المشروع قد انتهي، والمسألة غايتها أيام”، لافتا إلى وجود رحلات من العاصمة المصرية القاهرة حطت اليوم في مصراتة، قائلا: “مصر والإمارات وساحل عمان هم أصحاب المشروع الحقيقي، والمتمرد هو أداة فقط، وما يحدثه أبطالنا سيكون القول الفصل”.

وأكمل “تاريخ حفتر كله هزائم منذ صغره، ولم ينتصر حتى في معركة بالشارع في طفولته، حتى عندما كان في أمريكا لم يفلح في مشروع واحد، وطلبه اليوم من الليبيين بالخروج لتفويضه، جاء لطمة على كل من صدقه ومشى معه، لكن للأسف لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وكرامة أنصاره انهدرت على أسوار طرابلس وغريان وعين زارة ووادي الربيع وأبو سليم والمشروع والمنطقة الغربية بالكامل”.

واختتم بقوله “جاءت الأوامر للمتمرد بأن حربه خاسرة، بعد دخول الأباتشي والـf 16 والطائرات المسيرة ذات الصناعة التركية العظيمة، التي أصبحت تقصفهم وتقتلهم، وكل قيادات الحرب بين قتل وأسير”.

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  • واضح تاثير الترامادول على هذا المهبول فكيف يكون مهزوما من يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل وفى اقليم طرابلس ثلاث قلاع رئيسية سرت وترهونة والوطية وبينهم يتقدم وسط طرابلس فى محاور عدة ويسيطر على مطار طرابلس الدولى ياحلاوة الهزيمة وبافرحة المعتوه بالانكسار فهو حمار يمشى بالمقلوب بيفكرنى باخوانه فى حماس يضربوا كام صاروخ خط ولوح فيرد جيش الاحتلال الصهيونى بتدمير غزة ويهللوا للانتصار وبعدها تسمح اسرائيل لمسئول قطرى بالعبور من اسرائيل لغزة لدفع 15 مليون دولار ليشتروا خط ولوح جديد ليستمر الخوان فى اللعبة القذرة

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  • محمود عبدالعزيز كلب الزلّفات ينبح كلما وجد فرصه للنبح وليس معروف له أي منصب من بين العملاء الذين جلبوا العار والاستعمار الي كل من طرابلس ومصراته

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  • تفويض صائب تفويض الجيش بمهام تسيير دفة الدوله اعتمدوا علي انفسكم يا أهل الكرامه ولا تعتمدوا كل من هو مؤمن بالصخيرات كحل فهم عملاء للاتراك فهؤلاء مردوا علي العماله فماضيهم ليس افضل حالا من حاضرهم ففي االحقبتين سيرتهم فيهن نتنه ورائحه الخيانه تزكم الأنف ويكفي تذكر جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين

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  • الحالة الوحيدة التى ينهزم فيها حفتر لو ان هذا المهبول خرج يدافع عنه فهو كلب حقير كلامه متناقض وغير موزون فهو من قال ان السراج وحكومته فاسدة وتستحق السجن وان السراج غير شرعى وهذا تاكيد لشرعية الجيش الوطنى واحيانا ناخذ الحكمة من افواه المجانين واحيانا يقلب على منخوليا ويتصور اشياء غريبة وعلى نفس القناة راينا الساعدى وهو معتوه مثله يقول ان اهالى قتلى مصراته يخفون مقتل ابناؤهم ويقولون انهم ماتوا فى حادثة مما يدل هذا يامعتوه عكس الجيش الوطنى يحتفى بشهداء العزة والكرامة والحمد لله ان فطرائيل التى تعطيك دولارات ثمنا لهذه ااخزعبلات لم تجنى سوى الفشل فى كل مكان فاين الخوان فى مصر والسودان فى خبر كان واين الخوان فى لببيا الان اخر جنان بعد ان عيشهم جنونو فى اوهام وتراجع عن وهم السيطرة على ترهونة ابن مجنونة فالتاريخ يشهد ان من يستقوى بشعبه مثل الجيش الوطنى كسبان ومن يستقوى مثل الخوان باردوغان فهو فى التوهان مثل هذا المسكين فى عقله تعبان

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  • محموء عبعب مسلى فى رمضان بالرغم من كلامه يدل على انه يحمل شهادة معاملة اطفال كلامه متناقض وغير موزون ومقلوب فيرى الاسد جرذ ويرى الجرذ اسد ويتصور المهبول ان الامارات ستفلس وان تركيا التى تجتاحها الجائحة والناس جائعة بعد توقف السياحة والمصانع والشوارع اشباح دون جدوى فالحاجة جائحة مصرة على خراب بيت المعتوه مع اسرائيل وقطر المكون الرئيسى للجائحة العبرية فى المنطقة

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