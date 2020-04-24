الخارجية تندد بمواصلة مليشيات الوفاق قصف الأحياء بقصر بن غشير

بنغازي-العنوان نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية باستمرار قصف مليشيات حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا للأحياء السكانية ببلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس. وقالت الخارجية، في بيان لها، “إن هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء، خرق صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولجميع قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق …

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