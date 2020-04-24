«مكافحة الأمراض» يجري مسحا شاملا لسائقي الشاحنات القادمين من تونس

أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، فريق طبي إلى منفذ رأس إجدير لإجراء مسح طبي شامل على سائقي الشاحنات القادمين من دولة تونس، بهدف الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المسح الطبي يشمل مسوحات أنفية بلعومية للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي يتخذها لتقليل خطر انتشار الفيروس في البلاد.

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يشار إلى أن المركز أعلن في ساعات الصباح الأولى اليوم، تسجيل ليبيا ثاني وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا»، لافتًا إلى استقرار أعداد المصابين عند 60 مصابًا بينهم أربعة من بنغازي أُعلن عن شفائهم وخروجهم من مركز العزل الطبي الأربعاء الماضي، فيما بلغ عدد المتعافين 15.

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