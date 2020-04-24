سفارة ليبيا في أوكرانيا تواصل إجراءات حجر الليبيين الراغبين في العودة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل لجنة الأزمة بالسفارة الليبية بدولة أوكرانيا بإجراءات الحجر الصحي للعائلات الليبية العالقة بدولة أوكرانيا تمهيداً لرجوعهم إلى ليبيا بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها من قبل جهات ذات العلاقة بدولة ليبيا .

وبحسب توصيات اللجنة العليا للأزمة في ليبيا وبالتنسيق مع وزارة الصحة الأوكرانية بدأت اللجنة عملية التسكين بعد إجراء الكشوفات الطبية الخاصة بفيروس كارونا لكل العائلات التي دخلت الحجر الصحي .

وقدمت اللجنة الخدمات الضرورية حرصًا على سلامتهم المواطنين وقامت بتلبية جميع متطلبات الحجر الصحي المريح .

هذا وأعلنت لجنة الأزمة بالسفارة الليبية في أوكرانيا للجالية الليبية والطلبة وغيرهم الذين الراغبين في العودة إلى ليبيا بأن أخر موعد لقبول طلبات العودة كما تقرر سلفاً هو ظهر اليوم الجمعة، منوهة أنه سيتم قفل المنظومة اعتباراً من هذا الموعد وكل من يخلف ذلك يتحمل مسؤولية نفسه في رسالة للبرلمان الأوروبي.

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