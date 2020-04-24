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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 April, 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الجمعة ،أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارة جوية على تمركزات وآليات عسكرية فور رصدها بالقرب من بلدة غـدوة بالمنطقة الجنوبية.

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة طردت الميليشيات من الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، وهروب جماعي للمليشيات.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن القوات المسلحة ألقت القبض على عدد “15” من عناصر المليشيات بينهم مرتزقة سوريين.