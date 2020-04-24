المديرة التنفيذية للهيئة الأرمنية: تركيا تدخلت في ليبيا لترتكب المجازر

قالت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمينية بالشرق الأوسط فيرا يعقوبيان إن الأرمن بجميع دول العالم أحيوا ذكرى المذبحة التي ارتكبتها تركيا بحق آبائهم، اليوم الجمعة، بطريقة خاصة، نظرا لظروف مواجهة كورونا.

وأكدت فيرا في حديث مع جريدة النهار اللبنانية أن المذبحة التي أقامتها تركيا ضد الأرمن ليست كما أشاعت أنها ضد المسيحيين، وإنما ضد أقلية مظلومة.

وأوضحت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمينية أن العثمانيين أقاموا مذابح بحق الشعوب الإسلامية، وتساءلت ماذا تفعل تركيا بحق ليبيا وسوريا حاليا؟

وأشارت “يعقوبيان” إلى أن التوغل التركي في ليبيا وسوريا تسبب في مقتل الآلاف، وتابعت: “الآن التوغل التركي في ليبيا ضد من؟ ضد من تقام هذه المجازر التركية في ليبيا في السنوات الأخيرة؟ ومن يستطيع محاكمة تركيا وإيقافها عما تفعله ضد الشعوب العربية؟”.

وقالت حتى القضية الفلسطينية لم تسلم من الأتراك، إذ خرجوا قبل أعوام وأعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية، وفي النهاية اتضح أن الاتفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل أهم من القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الإبادة الجماعية للأرمن تشير إلى الإبادة الجسدية للشعب أرمني الأصل الذين عاشوا خلال فترة الإمبراطورية العثمانية من ربيع 1915 إلى خريف 1916، وتوفي على أثرها ما لا يقل عن 664 ألفا من إجمالي حوالي مليوني أرميني.