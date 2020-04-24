الخارجية تدين ندين قصف مليشيات الوفاق المدعومة من أردوغان للمدنيين بمنطقة قصر بن غشير في طرابلس

بنغازي 24 أبريل 2020 (وال) – أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، قصف المليشيات الإرهابية والإجرامية المدعومة من نظام الرئيس التركي رجب أردوغان، لأحياء بلدية قصر بن غشير.

وقالت الخارجية ، في بيان لها، أمس الخميس، إن هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء، خرق صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولجميع قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لوضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الوفاق غير الدستورية وتقديم مرتكبيها للعدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية والإجرامية وتسليحها، وتجنيد المرتزقة الأجانب في صفوفها، ومعاقبة من يقف وراء ذلك.

وتمسكت الخارجية بضرورة رفع حظر التسليح عن القوات المسلحة لتتمكن من تحرير البلاد بالكامل من سيطرة المجموعات الإرهابية، وإيجاد حل مستدام للأزمة لبناء دولة القانون والمؤسسات، والتداول السلمي على السلطة . (وال – بنغازي)

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