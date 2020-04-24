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«مكافحة الأمراض» يجري مسوحات طبية لسائقي الشاحنات القادمة من تونس قبل دخولهم ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزوارة د. مفيد أبوسهمين إنه وبتعليمات من مدير عام المركز أ.د بدر الدين بشير النجار تم إجراء مسح طبي شامل على سائقي الشاحنات القادمين من دولة تونس.

وبين د. أبوسهين أن المركز الوطني أرسل فريقا طبيا كاملا مجهزا بكافة الإمكانيات لإجراء المسوحات الطبية الشاملة.

في السايق قال مدير مستشفى زوارة د.شكري العزابي إن عملية المسح الطبي الشامل جاءت بالتنسيق الكامل بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومرصدي المنطقة الغربية بالكامل.

كما قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير أ. مختار المنصوري أن سائقي الشاحنات وجنسيتهم ليبية قد دخلو الحظيرة الجمركية بمنفذ راس اجدير , كمرحلة أولية لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة والكشف على فيروس كورونا المستجد قبل عودتهم إلى منازلهم .

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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