شعبة الإعلام الحربي : غارة جوية على تمركزات وآليات عسكرية فور رصدها بالقرب من بلدة غـدوة بجنوب البلاد

غدوة 24 أبريل 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو؛ شنت غارة جوية على تمركزات وآليات عسكرية فور رصدها بالقرب من بلدة غـدوة بالمنطقة الجنوبية.

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة طردت الميليشيات من الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، وهروب جماعي للمليشيات.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن القوات المسلحة ألقت القبض على عدد “15” من عناصر المليشيات بينهم مرتزقة سوريين. (وال- غدوة) ر ت

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