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إيطاليا تدعو لهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء رمضان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت إيطاليا عن دعمها لدعوات الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز المنادية بوقف اطلاق النار ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة لها إن إيطاليا تأمل في أن تنضم علانية جميع الدول والمنظمات الدولية التي هي جزء من عملية برلين إلى هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا.

وأشارت إلى أنه بينما اشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح، كما حدث بالفعل، وإن كان لفترة وجيزة في أغسطس 2019 خلال عيد الأضحى.

وأوضحت السفارة أن هذه المبادرة ستُفسح المجال من أجل مواجهة وباء كورونا واستئناف مسار الحوار السياسي ومحاولة تخفيف معاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، بمن فيهم النازحون والمهجرون وطالبو اللجوء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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