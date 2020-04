أبو سهمين: إجراء فحوصات طبية شاملة على سائقي الشاحنات القادمة من تونس

قال مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزوارة، مفيد أبوسهمين، الجمعة، إنه تم إجراء مسح طبي شامل على سائقي الشاحنات القادمين من دولة تونس.

وأكد أبوسهين، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المركز أرسل فريقا طبيا كاملا مجهزا بكافة الإمكانيات لإجراء المسوحات الطبية الشاملة.

وبحسب البيان قال مدير مستشفى زوارة شكري العزابي إن عملية المسح الطبي الشامل جاءت بالتنسيق الكامل بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومرصدي المنطقة الغربية بالكامل.

وأوضح مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري أن سائقي الشاحنات وجنسيتهم ليبية قد دخلو الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس اجدير، كمرحلة أولية لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة والكشف على فيروس كورونا قبل عودتهم إلى منازلهم .

