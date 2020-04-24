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«نائب تونسي» يدعو حكومة بلاده إلى عدم الانجرار وراء «المؤامرة التركية» في ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عضو مجلس النواب التونسي مبروك كورشيد بلاده من مغبة التورط في المؤامرة التركية على ليبيا، متهما النظام التركي بإرسال المرتزقة المسلحين لإراقة الدماء الليبية، وتغذية الحرب الأهلية في المنطقة العربية.

وقال “كورشيد” خلال جلسة استماع برلمانية لوزير الخارجية التونسي نور الدين الري، إن أنقرة هي مصدر الخراب وتأزيم الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن الدور التركي لم يساعد على إحلال السلام في المنطقة منذ ثماني سنوات على حد وصفه.

وأشار “كورشيد” إلى أن “حكومة السراج” فاقدة للشرعية وأنها تضم ميليشيات مسلحة وإرهابية، داعيا الدبلوماسية التونسية إلى التعامل بعقلانية مع تطورات الوضع الليبي وعدم الانجرار وراء المؤامرة التركية.

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تونس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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