أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بقصف طائرة بدون طيار لقاعدة الوطية.
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أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بقصف طائرة بدون طيار لقاعدة الوطية.
The post قاعدة الوطية تتعرض لقصف من طائرة مسيرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يتم دك مرتزقة الامارات ومصر داخل الوطية يوميا بي طاءرات المسيرة التركية تعمل 24 ساعة تصور ذبابة داخل الوطية اي السيارة تخرج يتم ندميرها طريق الامدادت مراقبة بكامل الوساطة محمد بن زايد مع قيس سعيد ايجاد طريق المحاصرين الى الحدود التونسية فشلت الوساطة لا يوجد الخيار امام جرذان الوطية سوى الاستسلام البقاء المحاصرين حتى تنفذ منههم الذخيرة يموتون من الجوع استسلم يا محمد دحلان انت المحاصر ايها الفار مذعور دخلت مصيدة بي رجليك ويديك لا مشكلة الوفاق في الاقتحام الوطية لم يعد لها اي قيمة الاهمية تكتفي الوفاق بالحصار والقصف حتى تستسلم الوطية بنفسها مفس الاكر يحصل ترهونة
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