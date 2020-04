قال إعلام ما يعرف بعملية بركان الغضب، الجمعة، إن طيران

الوفاق استهدف قاعدة الوطية، وتمكن من تدمير 7 آليات تابعة للجيش.

The post ما يسمى بركان الغضب: طيران الوفاق استهدف قاعدة الوطية ودمر 7 آليات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24