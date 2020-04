بعد تدميرها لليبيا وتدخلها في شؤونها الداخلية.. فرنسا تدعو للمصالحة

في حالة من التناقض الغريب دعت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، الجمعة، الأطراف الليبية إلى استغلال شهر رمضان كفرصة للتعبير عن التعاطف والحكمة والوحدة، وتمهيد الطريق للمصالحة في ليبيا، في ضوء التحديات العديدة الحالية.

هذا ويذكر أن فرنسا كانت أول من بادر بقصف ليبيا في عام 2011، حيث أطلقت عملية « هرماتان» ضد ليبيا في 19 مارس 2011 ، وقامت بقصف الرتل العسكري الذي كان في طريقه لمدينة بنغازي.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد قرر التدخل العسكري في ليبيا بعد إصدار مجلس الأمن في 17 مارس 2011 قرارا يجيز استخدام القوة ضد القوات النظامية الليية بزعم حماية المدنيين.

