قال الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية اجدابيا،

حافظ ارحيم، الجمعة، إن اللجنة تعتزم تقديم الاستقالة في حالة عدم الاستجابة لمطالب

مدينة اجدابيا من قبل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة واللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس

كورونا واستمرار التهميش المُمنهج لمدينة اجدابيا.

وأوضح مكتب إعلام بلدية اجدابيا في تدوينة عبر موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ارحيم أكد أن اللجنة قامت بإعداد مذكرة وإرسالها

إلي وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا والتي تحمل مطالب واحتياجات المدينة

من التزامات ومعدات وأدوية.

وأكد ارحيم أن اللجنة قامت بتوفير بعض المعدات والالتزامات

بجهود ذاتية في الوقت الذي جُهزت فيه كافة المدن بأحدث الأجهزة والمعدات، مطالبًا وزارة

الصحة واللجنة العليا لمكافحة كورونا بعدم التمييز بين المدن والمناطق والنظر إلي احتياجات

ومطالب مدينة اجدابيا.

The post الاستشارية الطبية اجدابيا تهدد بتقديم استقالتها حال استمرار تهميش المدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24