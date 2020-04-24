قبائل الأشراف والمرابطين تعلن تفويض المؤسسة العسكرية لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على موارد الدولة

ليبيا – أعلنت قبائل الأشراف والمرابطين أمس الخميس تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.

قبائل الأشراف والمرابطين وفي بيان مصور تابعته المرصد قالو : “نحن أبناء قبائل الأشراف والمرابطين نعلن وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة ابوالقاسم حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد”.

وأضاف البيان:”بكل ما نملك نؤيد هذا التوجه لإنهاء المعاناة لشعبنا وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار”.

وختم البيان:” أيها السيدات والسادة أيها الشرفاء المخلصين لامجال للتردد بل دعونا ندعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة”.