حملة تعقيم للإدارة العامة لجامعة اجدابيا

أجرت جامعة اجدابيا حملة تعقيم لمبنى الإدارة العامة لجامعة اجدابيا تحت إشراف شركة الحاج للخدمات وشملت الحملة المكاتب الإدارية وقاعات الإجتماعات ودورات المياه .

وأوضح رئيس جامعة اجدابيا الدكتور موسى المقريف أن الحملة تأتي في سياق خطة متكاملة تشمل جميع مرافق الجامعة وذلك حرصاً منهم على سلامة الموظفين وضمان خلو كافة المرافق الجامعية من وباء كورونا المستجد .

كذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة الليبية وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم من انتشار وباء كورونا المستجد وحرصاً من رئاسة الجامعة لدعم الجهود الرامية للوقاية من هذا الوباء .

وبعد تواصل رئيس جامعة اجدابيا الدكتور موسى المقريف مع مدير إدارة شركة الخدمات العامة اجدابيا المهندس محمد زغيد بشأن إجراء حملة لتعقيم كافة المباني التابعة للجامعة .