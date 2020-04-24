كاتب روسي: يأس حكومة السراج البائسة دفعها لإتهام شركة فاغنر العسكرية بإستخدام سلاح كيميائي في ليبيا

ليبيا – نشر الكاتب إيفان أباكوموف في صحيفة “فزغلياد” حول الدافع وراء اتهام حكومة فائز السراج شركة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة باستخدام سلاح كيميائي في ليبيا.

وبحسب ما نقلته قناة “روسيا اليوم” أمس الخميس جاء في المقال:” اتهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي يزعم أنها تقاتل إلى جانب المشير خليفة حفتر باستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وفي الصدد، نقل المقال عن البروفيسور في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ميخائيل روشين قوله: ” الآن، لن ينشغل المجتمع الدولي بليبيا لذلك تستمر حكومة الوفاق الوطني من موقعها الميؤوس منه برمي المعلومات”.

وأضاف: “وطالما لم يقدموا أي دليل رسمي على استخدام غاز الأعصاب ضد تشكيلات حكومة الوفاق الوطني فيمكنهم اتهام من يشاؤون بعمل ما يخطر لهم في أي مكان.. لكن الحقيقة هي أن التناقضات بين الحكومة في طرابلس وجيش خليفة حفتر لم ينجح حلها سلميا.فالقتال مستمر وفي الوقت الذي ركز فيه العالم كله على حل مشكلة الفيروس التاجي،تستخدم حكومة الوفاق أي سبب لجذب الانتباه ووجود الفيروس التاجي في ليبيا ضئيل ولا تزال الحرب الأهلية هي المشكلة الرئيسية لسكان البلاد”.

وتابع:” وفي الوقت نفس، من الواضح لأي مراقب عاقل أن حكومة الوفاق الوطني ليست كما يوحي اسمها في الأساس فهي تمثل في أحسن الأحوال مصالح سكان طرابلس وليس جميعهم فيما الحكومة البديلة في بنغازي وطبرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي الذي قوده المشير خليفة حفتر تمثل بالتأكيد غالبية سكان البلاد وحكومة الوفاق التي في وضع يائس تتذكر في كل فرصة فاغنر”.

وختم روشين: ” أود أن أشير إلى أنه حتى لو كان بعض الجنود المتعاقدين يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي فآخر من يحق له الحديث عن ذلك حكومة الوفاق التي تستخدم المقاتلين الأتراك لكنهم سيستمرون في إلقاء المعلومات المريبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية