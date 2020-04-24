“المجلس الاستشاري”: خصصنا 50 مليون دينار لحل إشكالية الليبيين العالقين بالخارج

زعمت هناء العرفي عضو لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري للدولة، أنه تم تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف مواطن ليبي عالق خارج البلاد.

وادعت العرفي، في تصريحات للجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، أنه تم منح أذونات صرف لثلاث دول منها مصر وتونس وتركيا، لتسهيل إجراءات عودة العالقين، وأن المبالغ تشمل الصرف على إجراءات التحليل والحجر والإعاشة.

وأضافت أن اللجنة المشكلة من المجلس الاستشاري التابع لخالد المشري، عقدت لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لبحث الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المشكلة من “الوفاق”، وتم الاتفاق على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الغذائية والدوائية للبلاد.