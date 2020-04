قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، الجمعة، إن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق نفذ 4 ضربات في محيط قاعدة الوطية الجوية استهدفت اليات تابعة للجيش.

