«الطاهر الغرابلي»: معركتنا ضد الفساد في ليبيا مستمرة

قال الطاهر الغرابلي المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق، إن: “قافلة الحرية والعدالة تسير ولن تتوقف مهما كانت العراقيل رحالها لن تقبل إلا النقي الصافي، وستقذف بحممها كل من كانت نواياه هدامة سيتساقط الخونة وأصحاب النفوس المريضة والمستفيدين من حالة الحرب وعدم الاستقرار يريدونها تطول لمكاسبهم ونريدها تطول ليتعروا ويتساقطوا” على حد قوله.

أضاف “الغرابلي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “كفى تنظير وتفلسف فإن مثلما الثورة لمن صدق وليست لمن سبق فإن سجلنا يقول ليس كل من واتته فرصة أن يكون مع الرجال الشرفاء فهو منهم أو من طينتهم. معركتنا ضد الفساد والمفسدين مستمرة ولن نتنازل عنها مثلما هي معركة البناء ومعركة إسقاط الصنم المتمرد مستمرة” على حد تعبيره.