برلماني أوروبي يدعو لوقف القتال في ليبيا وإفساح المجال للحوار السياسي

دعا أندريا كوزولينو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية، الجمعة، الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار فوراً وإفساح المجال للحوار السياسي خلال شهر رمضان.

وقال كوزولينو، في تصريحات صحفية، إن السكان في ليبيا يعانون من تفشي فيروس كورونا إلى جانب معاناتهم من المعارك في طرابلس، مطالبا الأطراف المتنازعة بوقف أي أعمال عدائية حتى يكون شهر رمضان فرصة لاستئناف الحوار.

