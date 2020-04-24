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خبير إستراتيجي: مصر تدعم الجيش الليبي لتستقر ليبيا وتكون هناك دولة ليبية وطنية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

لبيا – قال الخبير الاستراتيجي نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد الدويرى إن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المباشر لمصر والتي تتعامل مع هذه القضية من منطلق هذا لا مبدأ وهناك متابعة دقيقة وتفصيلية وتحركات محسوبة بدقة وتدخل فعال كلما كان الأمر ضروريا.

اللواء الدويري أوضح خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” عبر التلفزيون المصري وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الخميس أوضح أنه في ضوء تطور وتدهور الأوضاع في ليبيا لا بد أن نقول ما هي وجهة نظر مصر حيث مصر ترى أن هناك عدة محاور لتحكم الوضع في ليبيا، مبيناً أن مصر تتحرك حتى يكون هناك استقرار للدولة الليبية وتكون هناك دولة ليبية وطنية لها وضعيتها الإقليمية ووحدة الأراضى الليبية والسيادة الليبية.

وأشار نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن كل التدخلات الأجنبية في ليبيا أثرت عليها تأثيرا سلبيا، مؤكدا أن مصر تدعم الجيش الليبي الذى يحارب الإرهاب والمرتزقة كما أن هناك أهمية لتطبيق كل القرارات المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الدعم المصرى غير مباشر حاليا ولو تحول الى دعم مباشر مثلما تفعل تركيا مع المليشيات الارهابية لحسم الجيش المصرى المعركة فى ايام خاصة ان الطريق من مصر لمصراطة سالك فى مناطق تابعة للجيش المصرى ويتبقى فتح الطريق مرورا بمصراطة وطرابلس الى ترهونة والوطية وهى تعتبر بمثابة مناورة للجيش المصرى

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  • لماذا لم يطلب الجيش الوطنى الليبى فى اطار اتفاقية الدفاع العربى المشترك دعم الجيش الوطنى الليبى مثلما دعا الجيش الليبى الجيش المصرى فى حرب 1973 وشاركت طائرات ليبية فى المعركة ضد الصهاينة واليوم كلاب الصهاينة فى قطرائيل تمول الحرب ضد الجيش الليبى انتقاما من دعمه لمصر فهل ان الاوان لرد الجميل والخير عنكم كثير مائة الف مقاتل شئ يسير ويسير برا دون تكلفة عالية وكفاءة عالية الى مصراطه مدينة الصهاينة فى ليبيا

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  • ان حربكم وفصل الكهرباء على اهلنا في ترهونة هي اعمال لا تليق بالمسلمين والاسلام بري من هذه الاعمال الشيطانية
    من منكم حكومة الوفاق يستطيع تطبيق اي عقوبة على المجرمين بالعاصمة طرابلس
    نحن حاربنا ومازلنا نحارب الارهاب ليس من اجل شخص لكن من اجل ليبيا, اللهم ببركة هذا الشهر المبارك انصر الذي على حق عاجلا لا اجلا يا الله

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