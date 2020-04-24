الخارجية الإيطالية: ندعم دعوة وليامز لهدنة انسانية في ليبيا خلال رمضان

ليبيا – أعربت ايطاليا عن الدعم القوي لنداء الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الداعي لوقف اطلاق النار ولهدنة انسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة في مذكرة نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية قالت:” تأمل إيطاليا في أن تنضم علانية جميع الدول والمنظمات الدولية، التي هي جزء من عملية برلين، الى هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا”.

وأضافت :”بينما اشتد القتال للأسف في الأسابيع الأخيرة يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح كما حدث بالفعل وإن كان لفترة وجيزة في آب/أغسطس 2019 خلال عيد الأضحى من أجل مواجهة طوارئ كوفيد-19 واستئناف مسار الحوار السياسي ومحاولة تخفيف صعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا،بمن فيهم النازحون والمهاجرون وطالبو اللجوء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية