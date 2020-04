المرصد السوري: تركيا تمارس ضغوطًا على الفصائل لإرسال مرتزقة إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المخابرات التركية

أجبرت فصيلين من الفصائل المسلحة السورية الموالية لها، على تقديم مئات الأسماء لإرسالهم

إلى ليبيا للقتال هناك.

وذكر المرصد أن كلا من فصيلي أحرار الشرقية وجيش الشرقية قدما لائحة تضم 500 اسم مقاتل، مشيرًا إلى أن المخابرات التركية بدأت بنقل قسم من هؤلاء العناصر من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، لافتًا إلى أن المخابرات التركية ضيقت على فصيل الجبهة الشامية لرفضه إرسال عناصره للقتال في ليبيا.

وأضاف المرصد أن توقيف التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متواصل بأمر من قيادات ما يعرف بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، مشيرًا إلى أن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب “الجيش الوطني” من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا بأوامر تركية، مبينًا أنه بعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن” وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

