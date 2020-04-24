رغم الإقفالات.. إيرادات النفط ترتفع في الربع الأول عن تقديرات وزارة المالية

أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوفاق، ارتفاع الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 1.900 مليون دينار، مقارنة بـ1.500 مليون دينار مقدرة خلال الفترة، بمعدل تحصيل 127%، وفق بيان للوزارة اليوم.

يأتي ذلك رغم إقفالات النفط التي تعاني منها ليبيا منذ شهر ينار الماضي، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 18 يناير الماضي حالة «القوة القاهرة»، بعد يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ «البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة»، واتهت المؤسسة «القيادة العامة، وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية» بالوقوف وراء هذه «الإقفالات غير القانونية».

الترتيبات المالية: 26.4 مليار دينار إيرادات النفط.. و 25.28 مليار مخصصة للمرتبات بنسبة 95.7%

وأظهر بيان للمؤسسة مؤخرا أن خسائر الإقفالات القسرية للنفط تخطت 4 مليارات دولار، فيما حذر حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، من التبعات السلبية لاستمرار الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية على حياة المواطنين.

فيما أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض الإيرادات غير النفطية لتسجل 372 مليون دينار، مقابل 757 مليون دينار مقدر خلال الفترة، بمعدل تحصيل 49% فقط.

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