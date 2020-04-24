«المخابرات التركية» ترغم فصيلين سوريين على الالتحاق بالقتال في ليبيا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن المخابرات التركية أرغمت فصيلين ينحدر معظم مقاتليهما من المنطقة الشرقية على تقديم مئات الأسماء لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك.

ووفقا للمصادر قدم كل من فصيلي أحرار الشرقية وجيش الشرقية لائحة تضم 500 أسم مقاتل، بينما بدأت المخابرات التركية بنقل قسم من هؤلاء العناصر من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

وعلم المرصد السوري أن المخابرات التركية تضيق على فصيل الجبهة الشامية لرفضه إرسال عناصره للقتال في ليبيا، حيث يعمل “الجيش الوطني” على إعادة هيكلة للفصائل التي ترفض الأوامر التركية.

وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن توقيف التمويل المادي لفصيل “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، لا يزال متواصل بأمر من قيادات “الجيش الوطني” الموالي لتركيا.

ووفقا لمصادر ” المرصد السوري”، فإن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب “الجيش الوطني” من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطني” الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

يذكر أن هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.