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إيطاليا تؤكد على دعمها لدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، دعمها لدعوة القائم بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، بوقف إطلاق النار والالتزام بهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إيطاليا تامل في أن تنضم جميع الدول والمنظمات الدولية، التي هي جزء من عملية برلين، إلى هذه الدعوة كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أن شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح.

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قناة ليبيا 24

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  • ايطاليا اليوم التي لديها قاعده في مصراته لحمايه أحفاد السويحلي عندما تدرك ان ااخطر قد اجدق بهم هي ايطاليا الأمس الدعمه للسويحلي ضد عبدالنبي بالخير ليكسر السويحلي شوكة عبدالنبي بالخير لصالح ايطاليا ولكن خسئت ايطاليا ايطاليا وذبح السويحلي ايها الساده من مؤيدي الجيش ومن المحايدين لا معه ولا ضده لا تذهبوا بعيدا في التخمين فخائن ليبيا من مصراته اليوم هو حفيد لخائن الأمس الذي هو نفسه من مصراته والحفيد يرث من جده كل الصيفات حتي الصيفات حتي الخيانه ومن سجل خونة ليبيا يكفي التذكير جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين

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