إيطاليا تؤكد على دعمها لدعوات وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، دعمها لدعوة القائم بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، بوقف إطلاق النار والالتزام بهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إيطاليا تامل في أن تنضم جميع الدول والمنظمات الدولية، التي هي جزء من عملية برلين، إلى هذه الدعوة كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أن شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح.

