جهاز النهر الصناعي يكشف أسباب انقطاع المياه عن بعض المناطق بطرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، أسباب انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينة طرابلس.

وقال الجهاز في إيجاز له إنه خفض ضغط معدل تدفق المياه اليوم الجمعة حتى تتمكن فرق الصيانة من تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف.

وأوضح أن ذلك الأمر ترتب عليه ضعف تدفق المياه وانقطاعا عن بعض المناطق بالعاصمة، مشيرا إلى أن فرق التشغيل ستتمكن من زيادة رفع معدل التدفق، وعودة المياه لكافة المناطق بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها، بعد استكمال أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالتدفق.