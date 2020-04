بلدي خليج سرت يقرر فتح سوق الخضروات والمواشي بمدينة بن جواد الجمعة والسبت

قرر المجلس البلدي خليج سرت، الجمعة فتح سوق الخضراوات والمواشي والأعلاف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمدينة بن جواد تحت إشرف المجلس البلدي وتنظيم البحث الجنائي ورقابة الحرس البلدي ليتمكن أبناء هذه البلدية من الحصول علي احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأوضح المجلس عقب اجتماع له بمقر البلدية، أن قرار فتح السوق جاء بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم وبُعد أسوق الجملة كسوق اجدابيا عن المنطقة ومن أجل المحافظة علي توازن السوق بما يحقق الانخفاض في الأسعار.

