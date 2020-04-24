الحاراثي: خطاب الأمس بوصلة وطنية تُعيد القرار المصيري إلى الشعب

تحت عنوان “ليبيا وإعادة تصويب بوصلتها ومنوال الخلاص وأنهر الدماء” كتب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، معلقا على خطاب القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر : “استقبل الليبييون ليلة قدوم شهر رمضان المبارك لسنة 2020 خطابا فاصلا، وفي لحظة فارقة لإنهاء الوجع والألم، الذي استشري في البلاد لمدة 10 سنوات من العذابات والألم، ووُضعت الحقائق أمام أصحابها المعنيين بمستقبل الأرض والأجيال”

وقال البروفيسور الحاراثي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، إن ليبيا رقعة من رقع ‏التاريخ، ورقعة من رقع الماضي الذي سطر جهادا، وسطّر حضارة وتاريخا مضيئا”

واعتبر البروفيسور الحاراثي، دعوة الخطاب “بوصلة وطنية جديدة” كان ثمنها قوافل أنهر من الدماء والحرمان، والعوز، والتشظي والانشطار، وفق قوله، متابعا: “شكّل خطاب ليلة أول أيام شهر رمضان منوال شرعي، لمن يملك الشرعية، ووطني يُعيد القرار الوطني والمصيري إلي الصابرين من هذا الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه طوال فترة القرابين التي قدمها ويقدمها”

وأردف الحاراثي قائلا: “بوصلة ومنوال يستهدف عدم ارتهان اعز ما تمتلكه المواطنة في ليبيا وهو الوطن إلى تيارات الربح والخسارة، إلى تيارات ‏الخنوع والاستكانة إلى تيار الانكفاء، إلى تيار البيع والشراء ، إلى تيار الولاء العشوائي ‏لخطابات العصر المسكنة لوعى الأمة والفرد، ليبيا بلد من بلاد أقواس النار، وبلد من بلاد ‏الشمس، نارها ضد أعدائها، وشمسها لهيب مناراتها، فهي في القلوب تمضى، ومساكنها لكل ‏المارين عبر شوارع حرياتها وكراماتها ،فهي ليست لكل القلوب التي يرتادها خوارج الوطن ‏عابرين جبالها وصحاريها وبواديها”

وأكمل: “خطاب يمثل الأمل في فكرة ليبيا، والوطن شرف الانتماء، وليس وسيلة للرياء، ووسيلة للارتماء في أحضان ‏اللامجهول، واللامعقول الشوفينى، وطن بدون قلوب تحميه، وبدون الرمز المضحى من أجله ‏ليست له معاني، لأن معاني الوطن والانتماء والوطنية رصيدها قلوب ملئها نكران الذات ‏والاعتزاز بماضي ومستقبل هذا الوطن ، لأن من لا ماضي له لا مستقبل له”

واختتم أستاذ العلوم السياسية منشوره بالقول: “ليبيا في القلوب مسكنها ، وسواها في الرمال وللرمال وإلى الرمال مدفنها‎، بوصلة ومنوال جديدان لوطن سرقته الأقدار”