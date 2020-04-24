قطع الرواتب والتموين..عقوبة أردوغان للميليشيات السورية الرافضة للذهاب إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قيادات ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا، أوقفت التمويل المادي لـ ميليشيا “فيلق الرحمن” المنحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص.

وأضاف ” المرصد السوري”، أن إيقاف تمويل الفيلق، جاء على خلفية طلب ما يسمى بـ “الجيش الوطني” من ميليشيا “فيلق الرحمن” تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد من قِبل “الجيش الوطني” الموالي بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على “فيلق الرحمن”، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر.

وأشار المرصد السوري، إلى أن هناك مقاتلين من ميليشيا “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية في ليبيا.