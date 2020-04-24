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مصادر: قتلى بصفوف الجيش الوطني جراء غارات جوية على الوطية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، بمقتل 3 عناصر من قوات الجيش جراء قصف قوات الوفاق لقاعدة الوطية.

وكان الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أكد إن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق نفذ 4 ضربات في محيط قاعدة الوطية الجوية استهدفت اليات تابعة للجيش الوطني.

ويكثف الطيران المسير قصفه على القاعدة الجوية الاستراتيجية التي تقبع تحت سيطرة الجيش الوطني، بهدف تحييده وفقا لتصريحات سابقة لقيادات الوفاق وكذا استهداف اي تحشيدات وتجهيزات للجيش بهدف عرقلة عمليات القوات المسلحة في المنطقة الغربية و طرابلس .

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