“بوريل”: ما يحدث فى ليبيا حرب استنزاف ووقف تدفق السلاح سيخفض احتمال الحل العسكرى

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وقف تدفق السلاح إلى ليبيا سيدفع باتجاه تعديل الحسابات الاستراتيجية للأطراف وتخفيض احتمالات الحل العسكري، مؤكدا على أهمية وقف إطلاق نار فعلي للبدء بعملية مصالحة بين الليبيين.

وفي مقال لـ”وريل”، على وقع “بروكسل 2” الإخباري قبل قال، يتعين علينا وقف تدفق السلاح لليبيا وخلق مساحة للعمل الدبلوماسي، هذا هو الهدف الأساسي لعملية إيريني، كما طالب بوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

واعتبر بوريل أنه على كل من يريدون السلام في ليبيا أن يدعموا عملية ايريني الأوروبية، وفق قوله، مضيفا أن العملية تهدف إلى مراقبة تنفيد قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح لليبيا، لكنها لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها، رغم إطلاقها رسمياً مطلع الشهر الجاري.

ويرى بوريل، أن ما يجري في ليبيا بـحرب استنزاف قد تؤدي إلى عرقلة عملية برلين وجهود الأمم المتحدة واللاعبين الدوليين ومنهم الاتحاد الأوروبي،متابعا في مواجهة الوضع في ليبيا تفهم الاتحاد الأوروبي أن عليه تحمل جزء كبير من المسؤولية في حل الأزمة التي لا تزيد فقط من معاناة الليبيين بل تؤثر على الأمن والاستقرار في دول الجوار والساحل، وأيضاً على مصالح الأوروبيين بالمعنى الواسع.