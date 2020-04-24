وكيل «داخلية الوفاق» يتفقد الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع بمنفذ رأس جدير

تفقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عميد خالد مازن، اليوم الجمعة، الحظيرة الجمركية بمنفذ رأس جدير، والمخصصة لمركز الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تأتي الزيارة لمتابعة سير العمل داخل منفذ رأس جدير، والاطمئنان على أصحاب الشاحنات داخل الحجر الصحي بالحظيرة، والذين كانوا متواجدين بها قرابة شهر منذ دخولهم للأراضي الليبية, وأخذ العينات منهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض, للتأكد من سلامتهم.

واستمع مازن لعدد من أصحاب هذه الشاحنات حول الفترة التي تواجدوا فيها داخل الحجر الصحي, والمشاكل التي واجهتهم وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.

رافق وكيل وزارة الداخلية، خلال الزيارة، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس.

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