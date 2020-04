جولة تفتيشية لمكتب الرقابة على الأغذية والأدوية على مخابز نالوت

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، إن

مفتشي مكتب وازن رفقة الحرس البلدي نالوت قاموا بجولة تفتيشية على المخابز داخل نطاق

بلدية نالوت.

وأوضح المركز في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن المفتشين وجهوا إنذارًا لصاحب أحد المخابز نتيجة عدم ارتداء

العاملين بالمخبز كمامات وقفازات، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة للمخبز، وعدم

تخزين الملح بطريقة جيدة، وضبط محسن خبز منتهي الصلاحية.

