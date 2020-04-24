وكيل داخلية الوفاق يتابع سير العمل بمنفذ رأس جدير

أجرى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق “خالد مازن”، رفقة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس، زيارة لمنفذ رأس جدير، تفقد خلالها الحظيرة الجمركية بالمنفذ المخصصة لمركز الحجر الصحي لأصحاب شاحنات البضائع.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها الرسمية: “تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير العمل داخل منفذ رأس جدير والاطمئنان على أصحاب الشاحنات داخل الحجر الصحي بالحظيرة الجمركية بالمنفذ، المتواجدين بها قرابة شهر منذ دخولهم لأراضي الليبية، وسحب العينات منهم من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتأكد من سلامتهم”

واستمع مازن لعدد من أصحاب الشاحنات حول الفترة التي تواجدوا فيها داخل الحجر الصحي, والمشاكل التي واجهتهم وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها، وفق المنشور.