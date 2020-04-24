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باحث سياسي: تركيا تعمل على إطالة فترة الفوضى لاستنزاف المزيد من أموال الليبيين

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الباحث في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن العسكريين الأتراك يخططون لاستهداف قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية في ليبيا، لافتا إلى أن أنقرة تعمل على إطالة فترة الفوضى لاستنزاف المزيد من أموال الليبيين

وأكد حتيتة، في لقائه على قناة الحدث مساء اليوم الجمعة، أن قاعدة الوطية مهمة في المنطقة الغربية، مشيرا إلى وجود تحايل بين الاتفاقية التي عقدها فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في نوفمبر الماضي.

وأوضح الباحث السياسي أن “تركيا كانت تقول إنها سترسل قوات نظامية لمواجهة اي تهديدات تتعرض لها خكومة الوفاق، واكتشف أن كلمة قوات لا تخص إلا قوات غير تركية، إذ لم ينص الاتفاق على قوات تركية وإنما تم تركها معلقة، وفُهم منها فيما بعد أنها قوات مرتزقة”.

وواصل حتيتة: “كل هذه الأرضية التي وضعتها تركيا تقول إنها يمكن أن تستخدم الطائرات الحربية ضد الوطية أو في بنغازي أو ترهونة”، مؤكدا أن الجيش الليبي يعد العدة ويضع في الحسبان مثل هذه الأمور.

وأشار الباحث السياسي إلى أن الأتراك مصممون على الاستمرار في إدارة الفوضى للحصول على الأموال من خزينة الشعب الليبي، فبعد أن حصلوا على الكثير من أموال المصرف المركزي في طرابلس، بدأوا يستنزفون إيرادات واحتياطيات هيئة البريد التي يوجد فيها أكثر من 15 مليار دولا، كما أن الاقتصاديين الموالين لأردوغان يضعون أعينهم على شركات الاستثمار الليبية في الخارج.

واختتم حتيتة قائلا: “للأسف الشديد كل هذه الأموال الليبية التي تذهب للأتراك يوقع عليها اطراف في المجلس الرئاسي، ولا توجد أي جهة رقابة أو محاسبة، وهو ما أشار له وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا نفسه في خطاب إعلامي سابق”.

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الباحث في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة الجيش الليبي الغزو التركي قاعدة الوطية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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    لا غرابه اليوم أن الاحفاد قد قتلتوا حفتر اليوم انتصارا لتركيا فاجدادهم بالأمس قد قتلوا رفقاء عمر المختار انتصارا لايطاليا فبئس ما ورثوه من عار وشنار في وضح النهار تاريخهم أسود والدلائل كثيره
    عام 1916 في الوقت الذي فيه اجدادهم وهم بنو جلدتنا وجميعهم من سكان غرب ليبيا قاموا بالدخول في المسيحيه وقاموا بتعليق الصليب علي صدورهم وفي اعناقهم وجندوا انفسهم مع الجيش الايطالي وحاربوا المجاهدين في الجبل الاخضر كان فيه رجل طلياني ادرك ان الاسلام هو دين الحق وان المسيحيه محرفه قام هذا الرجل بالدخول في الاسلام واصبح اشرف اطهر من عاكف امسيك الغرياني وجنوده الذين طلينوا وحاربوا الليبيين في الشرق دعما لايطاليا المجاهد [ كرميني يــــــوريو جوسيبي فقد حارب مع المجاهدين ضد الغزو الايطالي والمجاهد هو المجاهد الإيطالي “كرميني يوريو جوسيبي” رحمه الله أحد رفاق عمر المختار اسمه [ كرميني يــــــوريو جوسيبي Giuseppe Carmini Jorio] ولد في العام 1883 ، وشهدت طفولته حزمة من الأحداث المثيرة دفعت كاهن كنيسة بلدته للقول وهو يحدق في عينيه [كرميني.. أنت طفل مبارك وسوف يكون لك شأن عظيم .. وأنا على ثقة بأن مستقبلك سيكون حافلاً بالانحياز للحق ] .. ما يدعو للدهشة أن الطفل امتنع بعد ذلك عن الذهاب إلى قداس الأحد رغم إلحاح والدته .. وكان يتجنب الدخول في مناوشات أقرانه وصراعاتهم الصغيرة كان الرجل قد حسم أمره . وفي بداية 1916 كان قد تمكن من إحراز تقدم ملحوظ في قراءة القرآن الكريم تسلل من حامية درنة صوب شعاب وكهوف الجبل الأخضر حيث سلم نفسه للمجاهدين الذي نقلوه فوراً إلى قيادة المجاهدين في المنطقة حيث استقبله المجاهد الكبير الفضيل بو عمر الذي أشهر أمامه إسلامه واختار له اسم يوسف المسلماني وأعلن انحيازه بالكامل إلى خنادق المقاومة الجسورة .. تولى مباشرة صيانة الأسلحة المعطوبة التي كانت بحوزة المجاهدين في تلك المنطقة قبل أن يعلن رغبته في تأكيد انحيازه إلى خنادق الحق بالاشتراك في القتال وخوض المعارك هذه المرة من موقع مختلف .. موقع ينسجم وإدراكه لدلالة الحق والباطل .. يستفاد من الوثائق أن المجاهد يوسف المسلماني شارك في الكثير من المعارك ومن أشهرها التي أظهر فيها شجاعة كبيرة وأداءً مرتفعا معركة بير بلال ومعركة مرسى البريقة ومعركة سلوق ومعركة عرق الجلب ومعركة عكرمة. تدرج المجاهد الكبير في مواقع قيادية ونفذ مهام وعمليات قيادية ببسالة جعلت شيخ المجاهدين والشهداء عمر المختار يرقيه إلى رتبة ملازم كان قد أصبح من أصدقاء المجاهد الفضيل بو عمر المقربين وقام بوعمر بترتيب زواجه من سيدة فاضلة من قبيلة المجابرة بالكفرة تدعى تبرة موسى المجبري الشهير بلقب ( موسى بعرو ) وأنجب منها ولداً وبنتاً كان قد أفلح في تعليم مجموعة من المجاهدين كيفية صيانة وإصلاح الأسلحة الخفيفة لكي يتفرغ للمعارك التي لم تتوقف ضد الغزاة .. وكانت المهام التي يكلف بها تتطلب التحرك بين المناطق دون الاستقرار في مكان واحد وفي العام 1928 وبواسطة وشاية رخيصة من أحد الخونة المتعاونين مع العدو ألقت القوات الإيطالية القبض على المجاهد يوسف المسلماني في جالو حاول الغزاة في قيادة المنطقة أياما إغراءه بالعودة للديانة المسيحية والإرشاد عن مواقع المجاهدين حتى يخفف عنه الحكم .. لم يفلح الإغراء .. لم يفلح التهديد .. وحين صدر الحكم بالإعدام طلب الرجل كتابة وصيته لأخيه أكد له فيها أنه مسلم وأنه يرغب في أن يبقى أهل بيته في ليبيا صلى ركعتين ووقف في أصفاده رابط الجأش مرفوع الرأس وعلى شفتيه ابتسامة اطمئنان ورضا .. ونطق بصوت مسموع بالشهادتين ورحل إلى حيث مثوى غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذه القصة من تاريخنا الوطني الذي يكتظ بذخائر الطهارة وعبق شذى الجنة التي وعد بها الرحمن شهداء الحق .. جديرة بالانتقال من صفحات الكتب ومتون الدفاتر والملفات إلى وسائل أخرى أكثر

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  • بعد ان يستنزف المعتوه مدخرات الليبين بدعم من الخوان سيفر من ليبيا ويتركهم لمصيرهم المعلوم السجون

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