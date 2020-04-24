مالية الوفاق تكشف قيمة أموال الخزانة العامة

نشرت وزارة المالية في حكومة الوفاق اليوم الجمعة بيانات الإيرادات والإنفاق العام عن الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت 1.9 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 372 مليون، مشيرة إلى أن حجم إيرادات الضرائب والرسوم على الدخل والأنشطة الاقتصادية بلغت 238 مليون دينار فيما بلغت رسوم الإيرادات والخدمات الأخرى 63 مليون دينار ليبلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية منذ يناير وحتى مارس الماضي 2.2 مليار دينار.

وقالت الوزارة بيانها إن عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت في الربع الأول من العام الجاري بلغت 525 مليون دينار، موضحة في الوقت ذاته أن حجم الأرصدة المُرَحلة من حسابات الجهات العامة من العام الماضي قد بلغت 217 مليون دينار، في حين بلغت قيمة القرض من مصرف ليبيا المركزي 6.677 مليار دينار ليبلغ إجمالي ما ورد في حساب الخزانة العامة خلال الربع الأول من العام الجاري 9.692 مليار دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم الإنفاق العام بلغ في الربع الأول من العام الجاري 8.462 مليار دينار، أنفق منها 5.450 مليار على المرتبات، فيما بلغ الإنفاق على بند الدعم 1.359 مليار دينار أما الإنفاق على مشروعات التنمية فقد سجلت الحكومة حجم إنفاق قدره 39 مليون دينار.

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