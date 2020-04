أعلن المكتب الإعلامي لما تسمى بعملية بركان الغضب، الجمعة، تمكن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق من تدمير شاحنة وقود في محيط مدينة بني وليد كانت متجهة لدعم قوات الجيش جنوب طرابلس.

The post ما تسمى بركان الغضب: طيران الوفاق دمر شاحنة وقود تابعة لقوات حفتر في محيط مدينة بني وليد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24