اخبار ليبيا الان عاجل

قصف بالمدفعية الثقيلة على محيط مطار معيتيقة الدولي

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، إن قصفا بالمدفعية الثقيلة استهدف محيط مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس .

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بتجدد الاشتباكات المسلحة في محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق والجيش الوطني .

وكانت العاصمة طرابلس تشهد اليوم هدوءا حذرا في محاور القتال، لكن القذائف المدفعية لا تزال مستمرة بالسقوط في عدة مناطق، حيث شهدت مناطق عين زارة ومطار معيتيقة ومشروع الموز سقوط القذائف الصاروخية عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • باهى يجب التركيز على اماكن تواجد الاتراك فقتل اكبر عدد من الاتراك يكسر انف المعتوه واهم من المرتزقة فى المرتبة التالية لهذ يجب استعداف مطار معتيقة وفى وقت مناسب مثل وقت الافطار او بعد الفجر بساعة وقت الراحة

    رد