الخارجية الإيطالية تعرب عن دعمها لدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

أعربت الخارجية الإيطالية اليوم عن دعمها لدعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر موقعها على تويتر أنها تدعم بقوة دعوة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، لوقف إطلاق النار.

ودعت الوزارة أن تنظم البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في مسار برلين هذه الدعوة، التي تعد خطوة أولى نحو تحقيق وقف إطلاق نار حقيقي ودائم، مضيفة أن وقف إطلاق النار في رمضان يمكن أن يشكل فرصة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا وإجراء حوار سياسي والتخفيف من معاناة المهجرين من أماكنهم، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين.

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