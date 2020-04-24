الوطنية لحقوق الإنسان تدعم دعوة ويليامز لوقف إطلاق النار

أيدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، دعوة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، لـوقف إطلاق النار ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

كما أيّدت اللجنة، في بيان تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، دعوات ونداءات عدد من النشطاء وشرائح واسعة من المجتمع الليبي، التي طالبت أطراف النزاع والجهات الفاعلة المعنية إلى احترام الشهر الفضيل وإنهاء القتال والنزاعات المسلحة وخفض التصعيد بمناطق النزاع والتوثر، مشيرة إلى أن “هذا النداء خطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا”

وقالت اللجنة، إن شهر رمضان يمثل فرصة لإسكات السلاح، ووقف معاناة الشعب الليبي جراء ستمرار الحرب، لافتة إلى أن “وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك يمثل أهمية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين بمناطق النزاع والتوثر، وعموم المواطنين الليبيين ، ويسهم في تخفيف صعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم النازحون والمهجرون والمهاجرين ، والنساء والأطفال ، ويمنح الفرصة لاستئناف مسار الحوار السياسي”، بحسب البيان.